O Santa Clara venceu o Sporting por 3-2, em encontro referente à 17.ª jornada da Liga 2021/22. Face a este resultado, o FC Porto pode isolar-se na liderança da tabela classificativa do campeonato.



João Palhinha adiantou os leões (10m), Jean Patric empatou para a equipa da casa (30m) e Pablo Sarabia (50m) garantiu nova vantagem para os campeões nacionais.



Porém, o Santa Clara operou a reviravolta com golos de Lincoln (51m) e Ricardinho (78m).



O Sporting fica com 44 pontos, os mesmos que o FC Porto, que defronta no sábado o Estoril. O Santa Clara passa a somar 16 pontos.