O Benfica foi a Tondela vencer a equipa beirã por 3-1, em encontro referente à 21.ª jornada da Liga 2021/22.



A formação encarnada marcou por duas vezes na primeira parte, por intermédio de Everton (53m) e Darwin (34m).



Gonçalo Ramos ampliou a vantagem do Benfica ao minuto 53 e o melhor que o Tondela conseguiu foi o golo de honra, já na reta final da partida (88m), com a assinatura de Eduardo Quaresma.



Com este resultado, o Benfica continua a seis pontos do Sporting, segundo classificado, e a 12 do líder FC Porto. O Tondela está na 14.ª posição.