A FIGURA

Cláudio Ramos

Tem sido o abono de família do Tondela esta época e neste jogo não foi exceção. Somou uma mão cheia de defesas, algumas delas de altíssimo nível, que permitiu à formação beirã manter a esperança na conquista de um melhor resultado.

O MOMENTO

Dulanto deitou água na fervura (28’)

Quando o Tondela tinha acabado de marcar e parecia a todo o gás, eis que o central do Boavista foi lá à frente desviar ao segundo poste, empatando de novo a partida, precisamente no lance seguinte ao do golo dos beirões. Momento decisivo para o desenrolar da partida e, como tal, merecedor desse mesmo destaque.

OUTROS DESTAQUES

Dulanto

Não se pode dizer que tenha feito uma exibição por aí além, mas cumpriu a sua função e ainda foi capaz de fazer um golo importantíssimo para a equipa axadrezada. Numa exibição sem grandes destaques individuais, Dulanto merece o destaque pelo que contribuiu para o resultado.

Ronan

Emprestado pelo Rio Ave ao Tondela, o avançado estreou-se a marcar com as cores da equipa beirã, num lance em que soube aproveitar bem o erro de Ricardo Costa e, mais à frente, contornou de forma perfeita Helton Leite para o golo. Um avançado alto e possante, daqueles que deixa a defesa contrária sempre de olho. Pode ser um acrescento interessante para a equipa de Natxo González. Os adeptos parecem ter gostado, pelo menos, visto que a sua saída valeu uma enorme assobiadela ao treinador espanhol.

Richard

Não marcou, mas de todos foi o único que fez por isso na equipa do Tondela. Um lance flagrante na primeira parte, outro na segunda, negado por Helton Leite. Já aos 76’ sofreu uma falta no interior da área, que ia valendo um penálti a favor do Tondela, pese embora o VAR tenha invalidado toda a jogada. Mas foi, sem sombra de dúvidas, o elemento mais perigoso em campo.

Heriberto

Exibição conseguida do avançado do Boavista, que chegou a dispor de um par de boas oportunidades para marcar. Foi, de longe, o elemento mais perigoso da equipa axadrezada e uma autêntica dor de cabeça para os defesas do Tondela.