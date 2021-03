A FIGURA: Filipe Soares, a abrir e a fechar

Três oportunidades, dois golos. E Filipe Soares estreou-se a marcar na Liga esta temporada. Será um final de tarde para recordar por muitos anos para o médio português, a quem o Moreirense deve, em muito, os três pontos alcançados frente ao aflito Marítimo. Se o primeiro golo revela muita garra, já o segundo prima pela classe. Para a história ficam os golos, mas também uma exibição plena no capítulo tático e coletivo, pois também soube defender e fechar espaços quando foi preciso.

O MOMENTO: VAR para o coração verde-rubro, minuto 83

O tudo ou nada do Marítimo conseguiu produzir um golo, mas o lance, finalizado por Léo Andrade, foi anulado por fora de jogo de Rodrigo Pinho. O coração dos verde-rubros parou após a consulta e validação pelo VAR.

OUTROS DESTAQUES

Joel Tagueu

Tarde inglória para o avançado camaronês do Marítimo, que não costuma falhar na hora de cabecear na área e sem grande marcação...

Rafik

Entrou bem no jogo e levou a ajudou o Marítimo a carregar na procura do golo. Esteve perto de marcar, mas Pasinato opôs-se com grande classe.

Pasinato

Três grandes intervenções na melhor fase do Marítimo foram fundamentais para a conquista dos pontos pelo Moreirense. O guardião cobriu praticamente toda a grande área, mas destacou-se entre os postes, com intercepções atentas e defesas de grande qualidade.

Derik

O brasileiro entrou com os olhos postos na profundidade mas também com espírito coletivo e cabeça fria, como ficou bem patente na assistência que fez para o segundo e grande golo de Filipe Soares.