O Rio Ave regressou aos triunfos na receção ao Farense (2-0), ascendendo ao 9.º lugar na tabela classificativa da Liga. Pelé (27m) e Rafael Camacho (70m) marcaram os golos da equipa de Vila do Conde, frente a um adversário desfalcado e que continua, desta forma, a ocupar uma posição extremamente perigosa.

Ryan Gauld e André Pinto eram baixas esperadas nos Leões de Faro, obrigados a superar a ausência de unidades influentes. Para além disso, Jorge Costa viu-se privado de Rafael Defendi, habitual dono das redes farenses.

Hugo Marques assumiu a baliza da equipa algarvia e ficou ligado ao principal lance da etapa inicial. Ao minuto 25, lançado por Gelson Dala, Carlos Mané surgiu na área e rematou contra o guarda-redes, que fez a mancha. O avançado tentou seguir o lance e foi derrubado por Hugo Marques.

Pelé assumiu a cobrança da grande penalidade e colocou o Rio Ave na frente do marcador, animando um duelo até então pouco interessante. Já perto do intervalo, seria Eduardo Mancha a desperdiçar a melhor oportunidade do Farense na primeira parte, cabeceando ligeiramente por cima após canto cobrado por Lucca.

O Rio Ave, com individualidades velozes e tecnicistas no processo ofensivo, soube combater a esperada resposta visitante com um punhado de transições rápidas, ameaçando o segundo golo.

O trio formado por Rafael Camacho, Carlos Mané e Gelson Dala demonstrou sempre maior entrosamento que a linha ofensiva do adversário.

Jorge Costa tentou alterar a estratégia, trocando o 4x2x3x1 (quase um 4x4x2, com Licá muito perto de Stojiljkovic) sem ligação entre setores por um 4x3x3 que prometia um jogo mais fluído e estruturado. Falsas promessas.

O Farense nunca se encontrou, criou pouco ou nenhum perigo em desvantagem no marcador e ainda libertou espaços que o ataque do Rio Ave, confortável nesse cenário, soube aproveitar.

Ao minuto 70, o Rio Ave sentenciou o jogo com o desenho simples: bola de Carlos Mané para Gelson Dala, de Gelson Dala para Rafael Camacho e de Rafael Camacho, com todo o tempo do mundo, para o fundo da baliza de Hugo Marques. Desfecho natural em Vila do Conde.