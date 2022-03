O Sporting anunciou esta segunda-feira que Rayhan Momade, médio de 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o clube leonino.



O jogador português está no Sporting desde 2012 e representa atualmente a equipa de sub-17, com um registo de 17 jogos e quatro golos marcados na presente temporada.



«Quero continuar a subir escalões até chegar à equipa A. Vou continuar a trabalhar, dar sempre tudo por este emblema e nunca vou desistir», disse Rayhan Momade, à Sporting TV.