Por Mariana Rebelo Silva

Duelo de aflitos que terminou com um empate a um golo. O Tondela chegou à vantagem ainda na primeira parte, mas o Belenenses entrou mais forte na segunda e igualou o resultado. Um empate que não deixa ninguém satisfeito. Tudo igual no fundo da classificação.

O Tondela procurou, desde o apito inicial, impor-se diante do Belenenses SAD mas ainda levou algum tempo até se sentir à vontade em campo. Muita luta no meio-campo e muitas faltas ditaram o ritmo baixo dos primeiros minutos.

Os primeiros lances de maior perigo surgiram aos nove e aos 14 minutos. O primeiro com Tiago Dantas, na marcação de um livre, a colocar a bola na área e o segundo com Rafael Barbosa. A defesa do Belenenses resolveu, com facilidade.

Aos onze minutos, numa transição rápida do Belenenses, Licá deixou escapar pela linha de fundo após passe longo de Braima. O Tondela voltou à carga e aos 15 minutos, Tiago Dantas, do meio da rua, tentou o remate forte, para defesa a dois tempos de Luiz Felipe.

Cinco minutos depois, Daniel dos Anjos desperdiçou a oportunidade mais flagrante até então. Na esquerda, Tiago Dantas combinou com Rafael Barbosa que cruzou para o remate de Daniel dos Anjos ao lado... muito ao lado.

O Tondela acabou por chegar ao golo aos 32 minutos. Na conversão de um canto batido por Rafael Barbosa,, Manu Hernando, na pequena área, cabeceou certeiro para o golo, sem hipóteses para Luiz Felipe.

Na resposta, ainda que tardia, Afonso Sousa, atirou à trave de Trigueira. Já muito perto do intervalo, Dantas esteve perto de dilatar a vantagem. Daniel dos Anjos cruzou próximo da linha de fundo e Tiago Dantas, na boca da baliza, atirou por cima.

O Belenenses SAD entrou na segunda parte bem melhor e foi à procura de discutir o jogo, com camará, aos 51 minutos, a dar o primeiro sinal, com defesa de Trigueira.

Logo a seguir foi Sagnan que salvouo Tondela com um corte em carrinho dentro da grande área, quando Afonso Sousa seguia com a bola. Corte limpo, apesar de o médio ter ficado caído e a reclamar por um penálti.

A ameaça da reviravolta pairava sobre o João Cardoso e, já depois de Afonso Sousa ter rematado contra Bebeto, o golo surgiu dos pés de Camará, dois minutos depois. Cruzamento de Carraça da direita, Baraye amorteceu junto ao segundo pooste e o avançado atirou a contar. Estava feito o 1-1.

O Belenenses estava emalta e ia conseguindo encostar o Tondela ao seu meio campo, enquanto a defesa beirã mostrava-se adormecida, sem conseguir reagir. Baraye aproveitou um desses momentos e picou a bola que saiu muito perto da trave.

O Tondela voltou a despertar nos minutos finais e Pedro Augusto falhou a finalização após uma grande jogada de ataque da equipa da casa. O médio recebeu no centro da área e rematou muito perto do poste. A cinco minutos dos noventa, Carraça ainda tentou a sorte de longe, mas o guardião do Tondela estava atento e agarrou já no chão.

A resposta dos visitantes no segundo tempo foi suficiente, mas nenhuma das equipas sai deste jogo satisfeita. O Belenenses continua afundado no último lugar e o Tondela também não conseguiu descolar.