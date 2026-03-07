Sp. Braga-Sporting (onzes): Pedro Gonçalves titular, Vicens muda dois
Paulo Oliveira e João Moutinho regressam às opções iniciais dos minhotos
Pedro Gonçalves é a novidade no onze inicial do Sporting para o jogo ante o Sp. Braga, da 25.ª jornada da Liga, no lugar de Luís Guilherme, em relação à vitória por 1-0 ante o FC Porto, na terça-feira, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.
Já no Sporting de Braga há duas novidades no onze inicial em relação à vitória por 2-1 ante o Nacional, no passado sábado, no jogo da 24.ª jornada. Paulo Oliveira rende o lesionado Adrian Barisic na defesa e João Moutinho também entra, saindo Gabri Martínez.
Miguel Nogueira é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Paulo Brás e Nuno Pires. O quarto árbitro é Fábio Veríssimo. No vídeo-árbitro vai estar Manuel Mota, assistido por Paulo Miranda.
O Sporting parte para este jogo no segundo lugar, com 61 pontos, a quatro do líder FC Porto, que tem 65 e visita, no domingo, o Benfica, terceiro classificado com 58 pontos.
Siga, ao minuto, tudo sobre este Sporting de Braga-Sporting, no Maisfutebol.
AS EQUIPAS PARA O SP. BRAGA-SPORTING:
SP. BRAGA: Lukas Hornicek; Paulo Oliveira, Lagerbielke, Arrey-Mbi; Víctor Gómez, João Moutinho, Grillitsch, Diego Rodrigues; Rodrigo Zalazar, Pau Víctor, Ricardo Horta.
SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Morita, Hjulmand; Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.
SUPLENTES DO SP. BRAGA: Tiago Sá, Leonardo Lelo, Gabriel Moscardo, Dorgeles, Gorby, Demir Tiknaz, Fran Navarro, Yanis Da Rocha, Gabri Martínez.
SUPLENTES DO SPORTING: João Virgínia, Debast, Nuno Santos, Vagiannidis, Faye, Daniel Bragança, Luís Guilherme, João Simões, Eduardo Quaresma.