Entre a Europa e a salvação, ganhou o aflito Famalicão. Seis pontos separam, agora, os famalicenses do lugar que vale a descida direta à II Liga, ocupado pelo Farense. Triunfo justo e muito valorizado pela excelente réplica do Santa Clara, que falha a aproximação aos lugares europeus.

Mesmo a jogar em inferioridade numérica durante quase 60 minutos, os açorianos nunca baixaram os braços e procuraram sempre o golo, valendo a excelente exibição de Luiz Júnior na baliza local. Ivo Rodrigues voltou a marcar pelo terceiro jogo consecutivo - já leva cinco golos no campeonato - e deu os três pontos que pode valer a salvação.

A primeira metade foi equilibrada, com as duas equipas que quiseram ganhar o jogo e que procuraram constantemente o golo. Porém, os primeiros 45 minutos acabaram por ficar marcados pela expulsão de Nené, deixando o Santa Clara com menos um homem.

Os técnicos fizeram algumas alterações no onze inicial. Ivo Vieira mudou três depois da derrota no dragão. Verdonk, Diogo Queirós e Gustavo Assunção saíram e deram lugar a Babic, que regressou após lesão prolongada, Rúben Vinagre e Anderson. Já Daniel Ramos fez quatro alterações. Rui Costa, Ukra, Nené e Sagna renderam Rafael Ramos, Anderson, Allano e Cryzan.

Os açorianos foram os primeiros a criar perigo. Rui Costa, à entrada da área, rematou de primeira para excelente defesa de Luiz Júnior, a negar o golo. Na resposta, jogada de entendimento do ataque famalicense a terminar com o remate de Anderson para defesa de Marco.

Pouco depois da meia hora, Nené salta à bola com Iván Jaime e atinge o espanhol com o cotovelo. Cartão vermelho e o Santa Clara passava a jogar com dez. Aproveitou o Famalicão para subir no terreno e encostar a turma açoriana às cordas. Na melhor jogada coletiva, Pêpê rematou em arco na frente da área e o esférico bateu com estrondo no poste.

Penálti resolveu

O intervalo chegava com a igualdade no marcador, mas com os famalicenses em superioridade numérica. Por isso, não foi de estranhar que tivessem sido os locais a dominar a partida, não permitindo que o Santa Clara saísse para o ataque. Ainda assim, o Famalicão sentia dificuldades em chegar à baliza com perigo e, por isso, Ivo Vieira mexeu.

O técnico famalicense alargou a frente de ataque, passando a jogar com dois pontas de lança, e refrescou o miolo do terreno e as alas. Mas quem ficou perto do golo foram os açorianos. Lincoln, de livre direto, obrigou Luiz Júnior, uma vez mais, a brilhar. Grande estirada e grande defesa a impedir o golo.

E bola a balançar a rede só surgiu do outro lado. Kraev, que entrou bem na partida, lançou Anderson na direita, o avançado deu na esquerda em Ivo Rodrigues que, à meia volta, marcou. Porém, o lance foi anulado pelo VAR por fora de jogo de Anderson.

O golo acabou por surgiu mesmo a sete minutos dos 90, de grande penalidade. Alertado pelo VAR, Luís Godinho foi ver o lance e acabou por assinalar castigo máximo por mão na bola. Na conversão, Ivo Rodrigues enganou Marco e fez o golo que valeram os três pontos ao Famalicão.