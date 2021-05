FIGURA: Ivo Rodrigues (Famalicão)

Terceiro jogo consecutivo a marcar e desta vez a ser decisivo. Ivo Rodrigues marcou o quinto golo no campeonato e deu três preciosos pontos ao Famalicão, que assim distancia-se dos lugares de descida. O avançado marcou por duas vezes, mas o primeiro foi anulado pelo VAR por fora de jogo de Anderson.

MOMENTO DO JOGO : Expulsão de Nené

A partida estava equilibrada e até era o Santa Clara que dominava com maior frequência. Aos 35 minutos, Nené saltou ao esférico com Iván Jaime e atingiu o espanhol com o cotovelo, acabando por ser expulso. Com menos um, os açorianos foram obrigados a recuar, dando maior domínio aos locais.

OUTROS DESTAQUES

Luiz Júnior (Famalicão): Se Ivo Rodrigues marcou o golo do triunfo, mas quem segurou o jogo empatado até ao golo foi Luiz Júnior com duas excelentes intervenções a impedir os golos de Rui Costa e Lincoln.

Fábio Cardoso (Santa Clara): O capitão do Santa Clara personifica o espírito desta formação. Fábio Cardoso é aguerrido, combativo, nunca dá um lance como perdido. Em desvantagem, foi vê-lo a correr pela lateral direita a lançar o ataque ou a tentar cabecear para golo.