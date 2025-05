José Mota já não é treinador do Leixões. A SAD do clube de Matosinhos confirmou a saída do técnico e também que este está a caminho do AVS, para tentar salvar os avenses na luta pela permanência na Liga, nas duas últimas jornadas.

«A Leixões SC - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador José Mota para a rescisão do contrato que unia as duas partes. Esta administração acedeu ao pedido do técnico para que este pudesse abraçar um novo projeto, no primeiro escalão da Liga Portugal, ao serviço da AFS. Paulo Sousa, Jorginho e Tiago Pinheiro acompanham o técnico na saída», refere a SAD do Leixões, em comunicado.



«Ao José Mota, Paulo Sousa, Jorginho e Tiago Pinheiro agradecemos todo o profissionalismo e dedicação com que representaram o Leixões SC, desejando-lhes os maiores sucessos pessoais e profissionais», acrescenta o Leixões.

Atual 13.º classificado da II Liga, com 38 pontos, tendo a permanência garantida, o Leixões vai ter como treinador, nas duas últimas jornadas do campeonato, Cristiano Couto Brito, que foi adjunto de Carlos Fangueiro e José Mota no clube. «Esta administração já se encontra focada na preparação da próxima temporada, 2025/26», conclui o Leixões, em nota oficial.

Tal como noticiou o Maisfutebol, José Mota vai assumir o comando técnico do AVS na 33.ª (Estrela, fora) e 34.ª jornadas (Moreirense, casa) da Liga, para tentar manter os avenses no principal campeonato. Rui Ferreira sai do cargo, na sequência da derrota caseira ante o Boavista, por 2-1, que atirou o AVS para o 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida direta, com 24 pontos, os mesmos do Boavista (16.º em lugar de play-off) e do Farense (18.º). Os três clubes estão a cinco pontos do Estrela, 15.º com 29 e a única equipa em zona de manutenção direta que ainda não está a salvo. O Boavista, recorde-se, é 16.º classificado porque leva a melhor no confronto direto com avenses e algarvios, em caso de igualdade pontual.

