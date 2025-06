Gyökeres, Trincão (Sporting) e Pavlidis (Benfica) foram eleitos os três melhores avançados da Liga em 2024/25.

O avançado sueco dos leões arrecadou 10 por cento dos votos dos treinadores e capitães de equipa do campeonato português. Em segundo lugar, Trincão recebeu esta distinção e Pavlidis fechou o pódio na época de estreia.

Fica assim conhecido todos os integrantes do onze do ano: Diogo Costa (FC Porto), Álvaro Carreras (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting), Otamendi (Benfica), Diomandé (Sporting), Aursnes (Benfica), Hjulmand (Sporting), Tiago Silva (Vitória SC), Pavlidis (Benfica), Gyökeres (Sporting) e Trincão (Sporting).

No total são quatro jogadores do Benfica, cinco do Sporting, um do FC Porto e outro do V. Guimarães.