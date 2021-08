O Moreirense recebe o Benfica neste sábado pelas 18 horas, no jogo que marca a estreia das duas equipas na Liga 2021/22 e que o Maisfutebol vai acompanhar AO VIVO.

Jorge Jesus não pode repetir o onze que usou em Moscovo na Liga dos Campeões, uma vez que João Mário está suspenso. Ainda assim, é previsível queo técnico faça mais alterações na equipa titular.

O mesmo do lado do Moreirense, em relação ao jogo da Taça da Liga com o Penafiel.