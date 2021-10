Miguel Reisinho sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, informou o Boavista.



Após sete meses afastado dos relvados devido a uma rotura na mesma zona, o médio fez uma «entorse no joelho esquerdo» durante o treino desta quarta-feira, que «provocou uma lesão ligamentar» explicaram os axadreados.



O jogador de 22 anos foi suplente utilizado em quatro partidas na presente temporada depois de ter estado afastado dos relvados durante sete meses devido a uma rotura ligamentar do joelho esquerdo sofrida no jogo da Taça de Portugal entre Boavista e Vizela.

Com formação repartida entre Vila Meã, Penafiel, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, o internacional sub-20 português Miguel Reisinho cumpre a terceira temporada no clube do Bessa, depois de seis jogos em 2019/20 e sete em 2020/21.