Quatro jogos depois, o Famalicão regressou às vitórias! Os famalicenses estiveram a perder com o Marítimo, golo de Joel Tagueu na primeira vez que os insulares foram à baliza contrária, mas deram a volta ao marcador. Babic e Valenzuela a vestirem a capa de heróis e deram o primeiro triunfo caseiro ao Famalicão. Os madeirenses aumentaram para quatro jogos sem conhecer o sabor da vitória e caem na tabela classificativa.

As duas formações entravam para esta partida a atravessar momentos semelhantes no campeonato. Os da casa já não conheciam o sabor da vitória há quatro jogos e, em casa, ainda não sabem o que é ganhar. Já o Marítimo não vencia há três jogos, o que equivale dizer que desde o triunfo no Dragão que nunca mais venceu. Para o Famalicão, este jogo marcava o reencontro com a equipa que ‘roubou’ o sonho de participar, pela primeira vez, nas competições europeias – empate a três no último jogo da temporada passada.

João Pedro Sousa fez três alterações no onze: estreou Diogo Queirós (estreia absoluta na Liga) no eixo da defesa e fez regressar à titularidade Valenzuela e Dyego Sousa. Os famalicenses continuam com a pior defesa da Liga e, como a melhor defesa é um bom ataque, o técnico famalicense colocou um onze de tração à frente. Do outro lado, Lito Vidigal só fez uma alteração em relação ao dérbi madeirense, fazendo regressar à titularidade Jean Irmer.

O Famalicão entrou a todo o gás, criando duas ou três claras oportunidades de golo, mas o Marítimo foi letal na resposta e, na primeira vez que foi à área contrária, marcou. Aproveitando as fragilidades nas bolas paradas da turma local, Joel Tagueu, a passe de Zainadine, cabeceou para o golo. A eficácia pedida por Lito Vidigal na antevisão não podia ser maior. Uma oportunidade, um golo.

A formação famalicense acusou o golo e começou a perder bolas na transição defensiva, que só criaram mais perigo porque os insulares não souberam aproveitar. Passado o susto, a turma anfitriã começou a assentar o jogo e acabou por chegar ao empate, também de bola parada. Após canto, Babic subiu ao terceiro andar para cabecear para golo.

Quatro minutos depois, os famalicenses deram a volta ao marcador. Num livre frontal, Valenzuela rematou colocado, mas o esférico desviou em Cláudio Winck e enganou Amir, só parando no fundo das redes. Aqui, foram os madeirenses a acusar o golo e até ao descanso não criaram mais perigo. Pelo contrário, foram os de Famalicão que ficaram perto do golo – Lameiras isolado permitiu a defesa de Amir.

Segunda parte monótona

Lito Vidigal não estava satisfeito com a exibição da equipa e deixou dois no balneário, lançando René Santos e Fumu Tamuzu para o segundo tempo. Contudo, as mudanças não trouxeram nada de novo e continuaram a ser os da casa a estar por cima no encontro.

Com o passar do tempo, os técnicos foram refrescando a equipa e, aos poucos, os locais foram recuando no terreno para defender o resultado. João Pedro Sousa acabou mesmo o jogo a jogar com três centrais para segurar o ímpeto ofensivo da turma madeirense.

O recuo famalicense podia ter saído caro, mas, apesar do domínio, os insulares nunca conseguiram incomodar Vaná e saíram castigados pela falta de ambição demonstrada no jogo.