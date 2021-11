A FIGURA: Everton

Everton: na ressaca de uma multa por ter participado num podcast sem autorização do clube, o internacional brasileiro arrancou a melhor exibição com a camisola do Benfica. Com liberdade de movimentos, apareceu na direita, a espaços na esquerda e muitas vezes pelo corredor central. Pelo meio, teve um trabalho notável no início da jogada do 2-1; pela esquerda serviu de forma exímia Rafa para o 3-1 e pela direita isolou o internacional no 4-1. Na segunda parte deu seguimento ao recital, assinando o quinto (que execução individual!) e o sexto das águias. Saiu aos 65 minutos e a Luz dedicou-lhe a ovação da noite. ‘Tudo em on’, Cebolinha.

O MOMENTO: o 2-1 de Darwin e o início de um jogo novo

O cenário não estava famoso para a equipa de Jorge Jesus, que havia sofrido o golo do empate e já tinha sido forçada a duas substituições. Até que aos 37 minutos Darwin recolocou a águia na frente. A partir daí, o jogo foi outro.

OUTROS DESTAQUES

Rafa: exímio a explorar qualquer espaço que pudesse existir nas costas da linha média do Sp. Braga ou dos defesas. Vê-lo disparar com a bola controlada no sentido da baliza arsenalista foi sinónimo de sarilhos para a antiga equipa. Foram dele os golos (3-1 e 4-1) que deram conforto ao Benfica e a isso ainda somou uma assistência para Everton.

Darwin: com Yaremchuk na frente, é habitual ver Darwin a pisar terrenos mais laterais do jogo. Neste domingo, Jorge Jesus apostou num 3x4x3 mais clássico, com o uruguaio a ser a referência do ataque. Mas foram muitas as vezes em que pisou outros terrenos. Assistiu Grimaldo no 1-0 com um cruzamento desde a direita e finalizou ao segundo poste no 2-1, aproveitando uma defesa incompleta de Matheus. No final da primeira parte, quando o Benfica até fazia mais para defender o 3-1 do que propriamente para marcar o 4-1 (que viria a surgir) foi visto em intenso trabalho defensivo. Na etapa complementar fez a segunda assistência da noite e manteve-se irrequieto até sair, aparentemente esgotado, pouco depois da hora de jogo.

Grimaldo: inaugurou o marcador com uma execução atípica e poderosa de cabeça quando ainda não estava sequer esgotado o segundo minuto de jogo. Como quase sempre, melhor a atacar do que a defender, embora os arsenalistas não tivessem explorado muitas vezes o corredor dele. O 2-1, de Darwin, surge numa recarga a um pontapé forte de Grimaldo. Na segunda parte tirou um cruzamento perfeito para Gonçalo Ramos, que viu Matheus negar o 7-1 ao avançado.

Paulo Bernardo: dias depois da estreia oficial em Munique, Paulo Bernardo foi a jogo pouco depois do minuto 20 para render o lesionado João Mário. O contexto estava longe de ser o melhor – pela lesão do colega e pelo ascendente que o Sp. Braga estava a ter – mas é também nestes momentos que os talentos se revelam. Com ele, o meio-campo do Benfica voltou a estabilizar e a pressão alta de Castro e Al Musrati deixou de fazer mossa. É um médio tecnicamente evoluído, mas igualmente com muita capacidade de trabalho. Esteve à altura do desafio e a partir deste domingo poderá ser, para Jesus, o substituto óbvio de João Mário.

Ricardo Horta: o melhor dos minhotos numa noite negra e nada consentânea com o valor da equipa de Carlos Carvalhal. Fez o empate, que celebrou com moderação, e a forma inteligente como definiu com a bola nos pés ou ocupou os espaços certos fez a diferença quando os arsenalistas estiveram por cima do jogo até por volta da meia-hora.