O Sp. Braga anunciou esta sexta-feira que decidiu cancelar a gala Legião de Ouro, no ano em que o clube comemora o seu centenário, face à situação pandémica e em respeito a todas medidas de prevenção, higiene e segurança, mas não vai deixar de distinguir os atletas, funcionários e colaboradores que se destacaram ao longo do ano de 2020.

«Esta seria sempre uma decisão difícil de tomar, mas no ano que marca o Centenário do nosso Clube é ainda mais complicado chegarmos à conclusão de que não poderemos realizar um dos eventos mais importantes do ano, ainda para mais numa data tão simbólica», lê-se no comunicado emitido pelo clube.

Apesar de tudo, o clube não vai deixar de entregar os habituais galardões, acrescentando mais duas categorias às habituais doze, a título excecional: a de «Guerreiro Centenário» e a de «Guerreiro Reconhecimento Centenáro».

Os vencedores das catorze categorias vão ser anunciados no próximo dia 15 de janeiro e a cerimónia de entrega de prémios será transmitida no dia 30 do mesmo mês nos canais oficiais dos Sp. Braga.