E vão nove vitórias consecutivas para o FC Porto. Os dragões, pressionados pelos triunfos de Sporting, Benfica e Sp. Braga, foram a Famalicão alcançar um triunfo seguro, que mantem a equipa de Sérgio Conceição no segundo lugar do campeonato.

Um erro de Diogo Leite podia ter complicado a vida aos portistas, mas os famalicenses nunca conseguiram incomodar verdadeiramente os azuis e brancos. Mehdi Taremi bisou na partida e ainda esteve no lance do penálti, que deu o golo a Sérgio Oliveira. João Mário estreou-se a marcar pela equipa principal do FC Porto e fechou a contagem. Jhonata Robert marcou o tento de honra famalicense.

Entrada forte do dragão

Para esta partida, Sérgio Conceição mudou dois jogadores em relação à vitória frente ao Moreirense. Manafá ficou de fora por ter testado positivo à Covid19 – tal como Fábio Vieira e Carraça – e foi substituído por Nanu. Já Otávio, depois de cumprir dois jogos de castigo, voltou a ocupar a ala esquerda dos dragões, relegando Luis Diaz para o banco de suplentes.

Frente a frente estavam o melhor ataque e a pior defesa. Talvez por isso, João Pedro Sousa surpreendeu ao mudar o habitual 4-3-3 para uma defesa com três centrais. Já sem Rúben Lameiras, que rumou ao Vitória de Guimarães, o técnico estreou outro Rúben, o Vinagre, lateral esquerdo que chega por empréstimo do Wolverhampton.

Com a derrota em Famalicão na temporada passada ainda na memória - e com o empate famalicense frente ao líder Sporting -, os dragões entraram a dominar e a encostar a turma anfitriã lá atrás. O relógio ainda não tinha chegado ao quarto de hora e já os azuis e brancos estavam na frente do marcador. Nanu lançou em profundidade em Corona, o mexicano foi à linha de fundo e cruzou atrasado para Mehdi Taremi que atirou a contar. Ato contínuo, Corono surgiu solto na área com um remate acrobático para as mãos de Vaná, hoje titular.

O FC Porto era senhor do jogo, mas um erro de Diogo Leite relançou a partida. O central abordou mal o lance, foi ultrapassado por Anderson e acabou por derrubar o avançado brasileiro. Na conversão do castigo máximo, Jhonata Robert não perdoou. Há três jogos que o Famalicão não marcava qualquer golo.

Cimentar a vitória

No entanto, os famalicenses retribuíram a oferta azul e branca e pagaram na mesma moeda. Desentendimento na defesa e Taremi a antecipar-se a Vaná, acabando derrubado pelo guardião brasileiro. Grande penalidade assinalada que Sérgio Oliveira transformou em golo. Foi o sétimo tento do internacional português na I Liga.

Na segunda parte, o Famalicão tentou pressionar a equipa portista logo na fase de construção, mas os dragões foram ultrapassando com maior ou menor dificuldade o adversário. No entanto, os locais continuavam sem conseguir criar jogo e só chegavam à baliza contrária em lances individuais ou de bola parada.

Assim, voltou a ser o FC Porto a marcar. Após canto, o esférico sobrou para a entrada da área onde Otávio tirou novo cruzamento para a cabeça de Mehdi Taremi, que bisou no encontro. Era o golo que dava tranquilidade à formação orientada por Sérgio Conceição e que voltava a acentuar as dificuldades da turma anfitriã nos lances de bola parada.

João Pedro Sousa, insatisfeito com o resultado, desfez a tática dos três centrais e apostou mais no ataque. Contudo, pouco mudou e continuaram a ser os azuis e brancos a mandar na partida. À medida que o jogo decorria para o fim, os dragões baixaram o ritmo e aproveitou o Famalicão para ficar perto do golo, valeram duas fantásticas defesas de Marchesín.

Na resposta, num rápido contra ataque, João Mário estreou-se a marcar pela equipa principal e fechou a contagem em 1-4.