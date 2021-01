FIGURA: Mehdi Taremi

Começa a assumir protagonismo nos azuis e brancos. Mehdi Taremi voltou a marcar dois golos num jogo, depois de já o ter feito em Guimarães. O avançado abriu o marcador e ganhou o penálti que deu nova vantagem aos dragões. Já no segundo tempo, o iraniano voltou a colocar o esférico no fundo das redes e deu maior tranquilidade à equipa. É o segundo melhor marcador da equipa, somando seis golos no campeonato, menos um que Sérgio Oliveira.

MOMENTO DO JOGO: Erro com erro se paga

Um erro deu penálti e golo para o Famalicão. Outro erro deu penálti e golo para o FC Porto. Neste encontro, apenas nos erros houve equilíbrio. Diogo Leite abordou mal o lance com Anderson e acabou por derrubar o avançado na área. Penálti e golo para os famalicenses. Do outro lado, a defesa desentendeu-se com Vaná e o guardião brasileiro acabou por derrubar Taremi. Grande penalidade e golo para os azuis e brancos.

OUTROS DESTAQUES

Sérgio Oliveira (FC Porto): É o melhor marcador da equipa, somando já sete golos no campeonato e 11 em toda a época. Sérgio Oliveira voltou a fazer uma exibição consistente e voltou a fazer o gosto ao pé, na transformação de uma grande penalidade. O médio tem grande influência na equipa de Sérgio Conceição e é cada vez mais decisivo.

Marchesín (FC Porto): Duas fantásticas defesas, já perto do fim, evitaram aflições de última hora.

João Mário (FC Porto): Pouco tempo em campo bastou para se estrear a marcar pela equipa principal dos dragões.

Anderson (Famalicão): É o avançado que este Famalicão precisa. Depois de vários meses ausente por lesão, Anderson voltou à competição e está a subir de forma. Hoje, foi o único que incomodou a defesa azul e branca. Ganhou uma grande penalidade e ainda obrigou Marchesín a fazer a defesa do jogo. Só faltou mesmo o golo para coroar a bela exibição.

Jhonata Robert (Famalicão): Não tremeu da marca dos 11 metros e fez o tento de honra do Famalicão.