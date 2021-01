O Rio Ave regressou nesta sexta-feira às vitórias na Liga, após quatro derrotas e dois empates nas últimas seis jornadas. A formação orientada por Pedro Cunha foi claramente superior ao Portimonense (3-0), numa noite gélida em Vila do Conde.

Depois de uma primeira parte sem golos, Pelé inaugurou a contagem na sequência de uma grande penalidade e Ryotaro Meshino fez o segundo para a equipa nortenha. Os algarvios tentaram responder e Carlos Mané, em lance de contra-ataque, fixou o resultado final, marcando o golo 900 do Rio Ave na primeira divisão.

Com este resultado, o Rio Ave afasta-se da linha de água, saltando para o 9.º lugar, à condição. O Portimonense, por seu turno, continua na antepenúltima posição, ficando à mercê de Boavista e Farense.



FICHA DE JOGO

Pedro Cunha, que assumiu o comando técnico da equipa de Vila do Conde após a saída de Mário Silva, apostou na titularidade de Ryotaro Meshino, por troca com André Pereira, e o japonês cotou-se como a melhor unidade em campo.

O Portimonense até entrou melhor no jogo, apresentando o reforço Ewerton no onze, mas o Rio Ave soube explorar as fragilidades defensivas do adversário e tirou partido da velocidade dos homens da frente para criar mais perigo na primeira parte.

Samuel, o guarda-redes visitante, conseguiu adiar o golo da equipa nortenha até ao minuto 51. O central Maurício António tentou fintar Francisco Geraldes junto à linha lateral e perdeu a bola. O médio serviu Gelson Dala e o avançado caiu na área, em duelo com Lucas Possignolo. Na cobrança do castigo máximo, Pelé inaugurou o marcador.

O Rio Ave colocou-se em vantagem com naturalidade e chegou rapidamente ao segundo. Pouco depois, Meshino recebeu à entrada da área do Portimonense, foi procurando espaço para o remate e, perante a apatia da defensiva contrária, rematou cruzado, rasteiro, sem hipóteses para Samuel.

Paulo Sérgio tentou responder de imediato, colocando várias unidades ofensivas (incluindo Bruno Moreira, avançado que saiu precisamente do Rio Ave), mas a sua equipa sentiu enormes dificuldades para criar lances de verdadeiro perigo. Em contra-ataque, os vila-condenses foram sempre mais perigosos e viriam a chegar ao 3-0 por intermédio de Carlos Mané, com um remate cruzado de pé esquerdo, após passe de Gelson Dala (78m).

Nota final para o regresso de Fábio Coentrão à competição. O esquerdino do Rio Ave lesionou-se na primeira jornada da Liga, a 25 de outubro, e foi lançado na reta final da receção ao Portimonense.