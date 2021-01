A figura: Ryotaro Meshino

O avançado japonês cedido pelo Manchester City fez apenas o terceiro jogo como titular no Rio Ave, o segundo na Liga portuguesa, e deu uma bela resposta, Atuando no lado direito, jogador de 22 anos travou um duelo muito interessante com o compatriota Koki Anzai e saiu vencedor na maioria das situações. Ao minuto 54, após um trabalho à entrada da área, rematou cruzado para o 2-0, apontando o 3.º golo com a camisola do Rio Ave.

O momento: Maurício estende a passadeira

O Portimonense tinha resistido à pressão do Rio Ave na primeira parte, mas uma má decisão de Maurício comprometeu as aspirações da equipa algarvia. O central tentou fazer uma finta junto à linha lateral, perdeu a bola para Francisco Geraldes, o médio serviu Gelson Dala e o avançado caiu em duelo com Lucas Possignolo. Pelé agradeceu e colocou o Rio Ave em vantagem, na cobrança do castigo máximo.

Outros destaques:



Gelson Dala

Foi colocado no centro do ataque do Rio Ave, sem companhia, e começou por desperdiçar uma excelente oportunidade de golo, melhor da equipa da casa durante a primeira parte. Porém, nunca deixou de trabalhar e conseguiu incomodar os centrais contrários. Conquistou o penálti que originou o 1-0 e assistiu Carlos Mané para o derradeiro golo do encontro.

Carlos Mané

Fica na história do Rio Ave ao apontar o 900.º golo da equipa de Vila do Conde no primeiro escalão do futebol português. Fez uso da sua velocidade e deu trabalho à defensiva do Portimonense, que não teve capacidade para travar o tridente mais ofensivo dos locais.

Samuel

Não acarreta responsabilidades na derrota do Portimonense. Aliás, foi o grande responsável pelo nulo que se verificava ao intervalo em Vila do Conde, negando o golo ao Rio Ave em diversas ocasiões. O guarda-redes formado no Coritiba cumpre a terceira época no clube algarvio, apenas a primeira na equipa principal, depois duas campanhas ao serviço dos sub-23. Exibição positiva nos Arcos, apesar da derrota.