O FC Porto venceu no reduto do Estoril (2-3), em encontro referente à 17.ª jornada da Liga 2021/22.



Arthur Gomes (38m) e André Franco (43m g.p.) deram vantagem à equipa da Linha na primeira metade do encontro, já depois de um golo anulado por fora de jogo de Bruno Lourenço.



Os dragões operaram a reviravolta na segunda parte, com golos de Taremi (47m), Luis Díaz (84m) e Francisco Conceição (90m). Pelo meio, o Estoril teve um segundo golo anulado. Rui Fonte marcou, mas foi assinalada falta de Gamboa sobre Evanilson.



Com este resultado, o FC Porto isola-se na liderança na Liga, passando a dispor de três pontos de vantagem sobre o Sporting, que perdeu no reduto do Santa Clara.