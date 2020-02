FIGURA: Vítor Carvalho

Chegar, ver e vencer. O velho chavão que se aplica à estreia de Vítor Carvalho com a camisola do Gil Vicente. A equipa de Barcelos não venceu, mas o médio de 22 anos conseguiu um ponto ao salta do banco para marcar dois golos e anular a vantagem arsenalista. Frieza em frente à baliza e sentido de oportunidade marcaram caracterizaram a prestação do jogador emprestado pelo Coritiba.

MOMENTO: segundo de Vítor Carvalho (85’)

Trabalho de Lourency na direita a livrar-se de Sequeira, indo depois à linha com todo o tempo do mundo. Levantou a cabeça e viu Vítor Carvalho em boa posição, fazendo o passe com as medidas certas. De primeira, o médio disparou para o fundo das redes e selou o empate.

NEGATIVO: Bruno Viana

Estava a fazer um jogo irrepreensível até então. A instantes do intervalo desconcentrou-se e deixou que Naijdi se isolasse. Ao tentar reparar o erro foi numa corrida desenfreada atrás do avançado, mas acabou traído pela mudança de trajetória de Naidji. Derrube em cima da linha da área a dar livre e a consequente expulsão, falhando assim o jogo da próxima jornada frente ao Benfica.

OUTROS DESTAQUES

Esgaio

A competência habitual ao ritmo de sempre. Não sabe jogar de outra forma, musculando e dando irreverência ao lado direito do Sp. Braga. Abrilhantou a noite com um grande golo. Matoud e peito e encheu o pé num remate cruzado com as medidas certas.

Naidji

Dos poucos jogadores com nervo e a aparentar vontade para conseguir uma boa prestação na pedreira. «Sacou» a expulsão a Bruno Viana a teve mais um par de iniciativas interessantes na frente de ataque do Gil Vicente. Saiu lesionado.

Ricardo Horta

Números que impressionam do jogador mais completo dos arsenalistas. Esta já é, de longe, a sua melhor época em termos de golos. Marcou ao Gil Vicente o 17.º golo da prense temporada em mais um exibição de luxo.

Lourency

Mais uma entrada de valor acrescentado a partir do banco de suplentes. O extremo brasileiro acrescentou força no um para um ao encontro e fabricou o segundo golo com um lance individual pelo lado direito.