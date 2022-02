O FC Porto recebe o Sporting na próxima sexta-feira (20h15), num clássico do futebol português que coloca frente a frente o atual líder da Liga e o campeão nacional em título.



O Estádio do Dragão será o palco do encontro entre as equipas de Sérgio Conceição e Ruben Amorim.



Recuando no tempo, ainda se lembra do primeiro clássico realizado no recinto portista?



A 8 de novembro de 2004, quase um ano após a inauguração, o Dragão recebeu o primeiro FC Porto-Sporting, que terminou com uma vitória azul e branca. 3-0, com golos de Benni McCarthy, Diego e Carlos Alberto.



A formação portista, orientada por Victor Fernández, terminaria o campeonato na segunda posição, com um ponto de vantagem sobre o Sporting de José Peseiro mas a três do campeão Benfica, de Giovanni Trapattoni.



VEJA ONDE ESTÃO OS JOGADORES DO PRIMEIRO FC PORTO-SPORTING NO ESTÁDIO DO DRAGÃO.