O Moreirense deu seguimento ao empate na Luz com um triunfo caseiro sobre o Marítimo (2-0), dando continuidade ao seu momento de afirmação na Liga. A equipa de Ricardo Soares avançou para o sexto jogo sem perder, conseguindo o segundo triunfo consecutivo no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

Fábio Abreu, denominador comum neste bom momento do Moreirense uma vez que marcou pelo sexto jogo consecutivo, e Filipe Soares marcaram os golos da equipa vimaranense, confirmando também eles o seu próprio bom momento de forma juntamente com uma equipa cada vez mais entrosada com as ideias de Ricardo Soares.

Há dois meses sem vencer fora, o Marítimo é a equipa menos concretizadora longe do seu estádio e esta tarde deu mais um exemplo elucidativo dessa dificuldade na finalização. O conjunto de José Gomes foi praticamente inoperante ofensivamente, tornando-se presa fácil para um Moreirense pragmático.

Moreirense liberta-se da pressão

Num embate entre duas equipas da cauda da tabela, ainda que com uma margem confortável para os lugares de despromoção, Moreirense e Marítimo prometerem um jogo interessante com uma entrada personalizada de parte a parte.

Os insulares ocuparam espaços adiantados no início do jogo, demonstrando estar dispostos a assumir as despesas do jogo. Mas logo ao segundo minuto o Moreirense soltou-se das amarras e Fábio Abreu deu um primeiro alerta ao rematar às malhas laterais.

A realidade é que o Moreirense libertou-se da pressão e passou para a dianteira do jogo num momento em que dividia o jogo e estava até por cima no que a aproximações à baliza adversária diz respeito. Filipe Soares cruzou na esquerda e no coração da área Fábio Abreu marcou pelo sexto jogo consecutivo com um remate acrobático na cara de Amir.

Fábio Abreu que apernas alguns minutos volvidos cabeceou para defesa apertada de Amir, dando expressão a um maior caudal ofensivo dos cónegos perante um Marítimo que parece não ter arranjado antídoto para a perda da hegemonia inicial.

Película repetida mas mais célere

Em desvantagem no marcador, o Marítimo voltou a fazer por entrar melhor no segundo tempo, querendo dominar territorialmente o encontro. O conjunto de José Gomes forçou o encosto do Moreirense no seu meio campo, controlou a bola mas sem capacidade de atacar o adversário no último terço.

De aviso com o exemplo da primeira metade, o Moreirense deixou que os insulares se iludissem e rapidamente reagiram e soltaram-se para o ataque com vários avisos até ao segundo golo, de Filipe Soares ao minuto 54. Nove minutos apenas foram suficientes para os cónegos encaminhar o jogo.

Faz por ter uma proposta de jogo interessante o conjunto madeirense, mas a realidade é que falta talento ofensivo, nervo para olhar sem receios a baliza adversária. No fundo, soluções atacantes. Confortável no jogo, o Moreirense conseguiu gerir as incidências e ameaçar ampliar a vantagem, vencendo, por isso, de forma justificada.

Estão em ascensão os cónegos, somando três trunfos e três empates nos últimos seis jogos. Aos insulares vai valendo a margem para os últimos dois lugares, somando a terceira derrota consecutiva.