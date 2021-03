O Benfica venceu nesta segunda-feira o Belenenses, no Estádio do Jamor (0-3), em encontro referente à 22.ª jornada da Liga 2020/21.



Depois de uma primeira parte sem golos, Seferovic bisou em apenas três minutos (55m e 58m), antes de Lucas Veríssimo (65m) estrear-se a marcar com a camisola encarnada.



Com este resultado, o Benfica pressiona o Sp. Braga, ficando a um ponto dos arsenalistas, que têm um jogo a menos. O Belenenses termina a jornada na 12.ª posição.