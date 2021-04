Poucas horas depois da derrota em Sevilha frente ao Chelsea, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto iniciou a preparação para o jogo em Tondela, da 26.ª jornada da Liga.



Na sessão vespertina, Sérgio Conceição não pôde contar com Sérgio Oliveira. Indisponível por questões disciplinares para o jogo contra os «blues», o internacional português realizou apenas tratamento e ginásio. Por sua vez, Mbaye fez treino integrado condicionado.



Os dragões voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. Hora e meia depois, o técnico dos campeões nacionais vai fazer a antevisão ao confronto com o Tondela, marcado para o próximo sábado (18h00), no João Cardoso.

