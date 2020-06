Joaquim Neves, antigo internacional português, apresentou nesta segunda-feira a candidatura à presidência do Desportivo das Aves, clube no qual desempenha atualmente as funções de «vice».

«Tenho a experiência de ter sido o vice-presidente da formação na última década e acho que esse é o futuro dos clubes em Portugal. Não tomei esta decisão de ânimo leve. Ser presidente do Aves é um desafio e uma responsabilidade muito grande ao mesmo tempo», explicou o antigo jogador de FC Porto, Sp. Braga, Gil Vicente, Belenenses, Marítimo, Chaves e Salgueiros, para além do próprio Aves.

Neves promete equilíbrio na relação com a SAD, liderada pelo chinês Wei Zhao, e pretende ainda criar uma equipa de futebol feminino.

As eleições do Desportivo das Aves estão agendadas para 27 de junho. António Freitas também é candidato.