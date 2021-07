Além de jogar contra o Benfica, o Lille anunciou que vai defrontar também o FC Porto na pré-época.



Os campeões franceses vão estar no Algarve no final do mês de agosto e tem duelos marcados contra as águias, a 22, e contra o s dragões, três dias mais tarde. Ambas as partidas vão ter lugar no Estádio do Algarve.



Lembre-se que o Lille conta apenas com três portugueses nas suas fileiras, Djaló, Renato Sanches e Xeka, depois de José Fonte ter terminado contrato.