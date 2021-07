O jovem Ricardo Rei assinou contrato profissional com o FC Porto. O médio de 18 anos, natural da Gafanha da Nazaré, está no clube portista desde 2012, depois de ter representado o clube da sua terra.



Ricardo Rei prepara-se para cumprir a segunda época como júnior dos dragões.



«Assinar este contrato é incrível, é um clube com uma grande história. Era um objetivo que já tinha há muito tempo, era o primeiro de muitos. É uma das muitas felicidades que já tive aqui e espero que continuem a contar comigo. Estou grato pela confiança de todos e quero agradecer à minha família e a quem me ajudou a chegar aqui. Quero, principalmente, mandar um beijinho ao meu avô, que está lá em cima. Espero que esteja orgulhoso de mim», disse o jovem, em declarações reproduzidas pelo site oficial do FC Porto.