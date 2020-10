O Classico entre Sporting e FC Porto já tem dia e hora marcados.

A Liga enviou um comunicado com os horários dos encontros das próximas seis jornadas e nesse documento pode ver-se que o jogo grande da jornada 4 vai ser disputado no próximo dia 17 de outubro, sábado, 20h30.

A jornada arranca com o Gil Vicente-Tondela, às 15h30 de dia 17, e fecha com o Boavista-V. Guimarães, às 20h15 de dia 19. O Benfica visita o Rio Ave no dia 18 às 20h00.

Veja os horários até à jornada 9 nos quadros abaixo.