A goleada de domingo à noite do Benfica sobre o Sp. Braga, por 6-1, foi a maior do clube encarnado frente aos bracarenses em quase 38 anos.

Segundo o playmaker, base estatística do zerozero, desde 1984 que as águias não venciam os guerreiros do Minho por cinco ou mais golos.

Nesse ano de 1984, de resto, o Benfica goleou o Sp. Braga por 7-0, no antigo Estádio da Luz. Nené, com um hat-trick, foi a figura da equipa de Sven-Goran Eriksson nessa partida.

De resto, o Benfica esteve perto de conseguir um 6-1 antes os minhotos no final de 2018, mas um golo de João Novais fez o 6-2 na Luz na jornada 14 do campeonato de 2018/19.