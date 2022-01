A FIGURA: Ivo Rodrigues

Um golo e uma assistência quase foram suficientes para mostrar ao Famalicão o caminho dos triunfos. Esteve muito em jogo, por vezes sem conseguir dar o melhor seguimento aos lances ao levar longe de mais as jogadas individuais. Típico dos criativos. Ainda assim, está nos lances capitais. Serve Rúben Lima para o grande golo do lateral. Na segunda metade foi à cara de Matheus driblar o guarda-redes antes de atirar para o fundo das redes.

O MOMENTO: expulsão de Bruno Rodrigues (31’)

Tentativa de saída para o ataque do Famalicão, bola metida em Banza ainda no meio campo ofensivo do Sp. Braga. Ao tentar matar desde logo a jogada Bruno Rodrigues tentou antecipar o corte, mas acabou por pisar o calcanhar do atacante do Famalicão. Fábio Melo deu cartão vermelho direto ao defesa e, a partir daí, o curso do jogo não foi o mesmo.

OUTROS DESTAQUES

Iuri Medeiros

Praticamente todos os lances ofensivos do Sp. Braga passaram pelo seu pé esquerdo. Mesmo não estando propriamente inspirado passou, cruzou, rematou, jogou e fez jogar. Esteve em todas o extremo canhoto.

Bruno Rodrigues

Rápido pelo lado esquerdo, foi sempre uma dor de cabeça para os defesas adversários. Traçou vários rasgos promissores, aos quais apenas faltou melhorar a definição para criar perigo ao Sp. Braga.

Ricardo Horta

Ao 13.º minuto do encontro o capitão do Sp. Braga marcou o seu 13.º golo da época. No local certo à hora certa, o atacante reencontrou-se com os golos mais de um mês depois numa exibição consistente.

Pepê

O estratega do Famalicão. O médio esteve sempre em jogo, pegou no esférico a partir de trás e fez por distribuir o futebol da equipa orientada por Rui Pedro Silva. Foi perdendo fulgor com o avançar do cronómetro.