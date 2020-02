A FIGURA: Mathieu, o senhor vinho do Porto

Mais um episódio de grande qualidade de Monsieur Mathieu. Dono de um pé esquerdo diferenciado, o central francês foi o melhor do Sporting esta tarde/noite e parece o vinho do Porto: quando mais velho, melhor. Joga com mais liberdade neste sistema de três centrais e foi sempre o farol leonino na saída de bola. A juntar a isso, e como habitual, aventurou-se várias vezes no ataque com qualidade e, claro, teve aquele momento de classe aos 32 minutos para dar o empate à formação verde e branca. Acabou por ser substituído aos 77 minutos devido a problemas físicos e ouviu a ovação da noite.

O MOMENTO: Jadson tranquiliza o leão, minuto 72

O Sporting tinha entrado melhor no segundo tempo, mas ainda assim tardava em pressionar a sério a baliza de Gonda. Até que Acuña foi ao lado direito, cruzou de forma perfeita para Jovane e Jadson, na tentativa de cortar, acaba por fazer autogolo. Um balão de oxigénio para os leões.

OUTROS DESTAQUES

Jackson Martínez

Se Mathieu transpira classe, Jackson Martínez não lhe fica nada atrás. É um regalo ver o Cha cha cha nos relvados portugueses hoje em dia. Mesmo com claras limitações físicas, Jackson nunca se esconde no jogo e acrescenta muito perfume ao ataque algarvio. Foi dele o golo do Portimonense, num momento de muita qualidade. Mesmo a coxear, Jackson mostra que está aí para as curvas. O futebol agradece.

Bruno Costa

Esteve em bom plano o médio que deixou o FC Porto e se mudou para o Algarve em janeiro. Partilhou o meio-campo do Portimonense com Pedro Sá e Lucas Fernandes, e foi mesmo o elemento mais em foco na partida. Jogou a interior esquerdo e esteve sempre muito em jogo. Tecnicamente evoluído, contribuiu sempre para a circulação de bola dos algarvios e foi decisivo no golo de Jackson, com um desvio in extremis para Anzai.

Vietto

Silas meteu-o no meio, nas costas de Sporar, ao intervalo, e o argentino que é aí que pode desequilibrar mais. Jogou entre linhas, permitindo uma maior circulação de bola, e ainda acrescentou presença na área, tendo estado perto do golo por três vezes. Sem Bruno Fernandes, Vietto candidata-se mesmo a ser o novo farol do ataque do Sporting.

Plata

Entrou com tudo o equatoriano de 19 anos. Meia-hora bastou para que o jovem extremo fosse um dos principais destaques dos leões. Agitou, e muito, o ataque dos homens de Alvalade, com vários pormenores técnicos de qualidade, e ainda serviu com muita classe Wendel para um dos lances mais perigosos da segunda parte, quando o brasileiro atirou ao poste.