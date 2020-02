A FIGURA: Cláudio Ramos

Numa partida sem grande história para contar, o guarda-redes do Tondela fez história, ao completar o 94º jogo consecutivo na baliza do Tondela, batendo o registo de 93, que até aqui pertencia a Rui Patrício.

O MOMENTO: o apito final, excecionalmente

O pouco futebol praticado em campo assim o obriga. Por mais que se pudesse destacar uma oportunidade, ou um remate, ou uma defesa, nada se sobrepôs ao fraco espetáculo de futebol a que se assistiu no João Cardoso. Pouco futebol, num resultado que se adequa ao que ambas as equipas fizeram em campo.

OUTROS DESTAQUES

Nanu

O elemento em maior destaque no Marítimo. Poderia encaixar bem no papel de figura, caso tivesse feito algo mais decisivo no encontro. Ainda assim, há que ressalvar o esforço feito ao longo dos noventa minutos, e o facto de ter sido quase sempre a maior dor de cabeça para os defesas tondelenses.

Jonathan Toro

Foi o mais inconformado do Tondela até à sua saída, aos 85 minutos. No segundo tempo, sobretudo, começou por dar água pela barba aos defesas maritimistas, mas sempre sem a destreza que se exige a um jogador que ocupa aqueles terrenos.

Pepelu

Mais um jogo certinho do médio espanhol, muito importante nos equilíbrios.