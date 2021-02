Rugido de capitão! O Sporting esteve a perder quase até ao final do encontro, mas dois golos de Coates já nos minutos finais da partida viraram o marcador, reforçando a liderança do campeonato. Os leões têm agora oito pontos de vantagem sobre o FC Porto, 2.º classificado, arrancando da melhor forma a segunda volta.

Vitória sofrida dos sportinguistas, frente a um Gil Vicente muito bem organizado, mas que acabou por ser castigado por ter recuado em demasia e por, praticamente, ter abdicado de atacar no segundo tempo. E vão seis triunfos consecutivos para o Sporting, que deixa cada vez mais os adeptos a sonhar com o título!

Má primeira parte do leão

Rúben Amorim fez apenas uma alteração ao jogo na Madeira com o Marítimo: Gonçalo Inácio saiu para dar lugar a Luís Neto. Já Ricardo Soares mudou cinco jogadores e, também, o sistema tático. O habitual 4-3-3 deu lugar ao 3-4-3, à semelhança dos leões, tática já experimentada pelos galos frente ao Sp. Braga.

O Sporting teve uma entrada à leão e ficou perto do golo por duas vezes, mas, por ineficácia e por mérito de Denis, o resultado permaneceu inalterado. Os galos fechavam as linhas, com cinco atrás e quatro no meio campo, e, com isso, criavam muitas dificuldades na construção de jogo da equipa leonina. Por isso, o Gil Vicente recuperava várias vezes o esférico no miolo do terreno e saía em transições rápidas, colocando o leão em sentido.

E começaram a cheirar o golo. Primeiro foi Kanya Fujimoto a deixar o aviso, num remate frontal que obrigou Adán a aplicar. Logo a seguir, foi Baraye, numa recarga em que estava solto na área, a rematar ao lado. Depois de ameaçar, os gilistas concretizaram. Claude Gonçalves viu a desmarcação de Fujimoto e coloco o esférico na área. O japonês não se fez rogado e abriu o marcador, fazendo o primeiro golo da época.

O rugido do leão chegou no fim

Rúben Amorim não gostava do que via e, após o descanso, fez duas alterações. Gonçalo Inácio rendeu Luís Neto e Tiago Tomás reforçou o ataque, saindo Antunes e recuando Nuno Santos. O Sporting passou a ter maior domínio sobre o galo, que recuou as linhas e começou a defender mais atrás. Ainda assim, os verdes e brancos continuavam a sentir dificuldades em criar perigo junto da baliza de Denis.

Voltou a mexer Amorim, trocando os homens do miolo do terreno, indo a jogo Daniel Bragança e João Mário. Os barcelenses tinham cada vez mais dificuldade em esticar o jogo e passavam por um sufoco lá atrás. Já diz o ditado, água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E assim foi.

Após canto, Paulinho cabeceou para excelente defesa de Denis. O lance continuou e após dois cruzamentos, a defesa gilista foi pouco expedita a aliviar o esférico que caiu à entrada da área onde estava Coates a rematar de primeiro para o fundo das redes. Mas o capitão não ficou por aqui. Num livre cobrado do lado esquerdo do ataque por Pedro Porro, Coates saltou mais alto do que todos e cabeceou para o triunfo leonino, num lance em que Denis fica muito mal na fotografia.