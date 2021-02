FIGURA: Coates (Sporting)

O capitão carregou às costas a responsabilidade de dar este importante triunfo ao Sporting. Coates foi ao ataque fazer os que os avançados não estavam a conseguir fazer. Empatou num remate de primeira à entrada da área e deu a vitória ao cabecear no terceiro andar. Rugido de capitão.

MOMENTO DO JOGO: No melhor pano cai a nódoa

Estava a fazer uma excelente exibição, mas acabou por dar um frango no golo do triunfo leonino. Denis estava a parar tudo o que havia para parar e dava confiança à equipa. Se no primeiro golo não teve qualquer hipótese, no segundo podia ter feito mais e melhor.

OUTROS DESTAQUES

Pedro Porro (Sporting): Sempre em alta rotação do lado direito, deu a profundidade que Rúben Amorim precisava, principalmente no segundo tempo. Em cada cruzamento, era um ‘salve-se quem puder’ na defesa gilista. Acabou por fazer a assistência para o golo da vitória.

Nuno Santos (Sporting): Esteve melhor quando recuou no terreno. Jogando de trás para a frente, obrigou Ricardo Soares a refrescar o lado direito da defesa para tentar travar o leão. Nuno Santos esteve na origem do primeiro golo dos leões.

Claude Gonçalves (Gil Vicente): Uma autêntica formiga a trabalhar no meio campo gilista. Claude Gonçalves não dá um lance como perdido e também define bem no passe. O médio viu a desmarcação de Fujimoto e colocou lá a bola, fazendo a assistência para golo.

Bareye (Gil Vicente): Tem demorado a aparecer na equipa, mas, frente ao Sporting, fez uma excelente exibição, depois de ter dado o triunfo frente ao Boavista. Assumindo o um para um, criou bastante perigo pelo lado direito do ataque, dando muitas dores de cabeça a Antunes no primeiro tempo. Esteve também muito bem no trabalho defensivo.

Kanya Fujimoto (Gil Vicente): Tem vindo a subir de forma e a aparecer cada vez mais integrado no futebol português. O Gil Vicente ganhou mais um extremo. O japonês Fujimoto deu vida ao lado direito do ataque e quando teve oportunidade para marcar, não perdoou.