Depois de ter sido oficializado como treinador do Famalicão na noite da última segunda-feira, Ivo Vieira teve a primeira sessão de trabalho com a equipa.



O técnico realçou que foi recebido «num contexto familiar» e destacou a vontade de «trabalhar de forma a conseguir alcançar o objetivo de sair da situação menos favorável» em que os famalicenses se encontram.



O Famalicão informou a equipa técnica que acompanhará Ivo Vieira. Miguel Romão e Pedro Andrade são os treinadores adjuntos, Guilherme Gomes é o preparador físico e Pedro Ferrer é o treinador de guarda-redes.



O próximo desafio do emblema minhoto, penúltimo classificado da Liga, é contra o Sp. Braga, na próxima segunda-feira.