O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, revelou esta quinta-feira que o clube chegou a acordo com os jogadores da equipa principal para a redução de salários.

Em declarações ao jornal O Jogo, o dirigente explicou que as reduções serão à volta de 20 por cento no mês de março e 33 por cento enquanto as competições estiverem suspensas.

Carlos Pereira esclarece, no entanto, que isto não se trata de um lay-off e que os atletas serão ressarcidos quando a situação voltar à normalidade.

«Já temos tudo 'arrumado'. Não existe lay-off, mas sim uma negociação para a redução dos salários. Existe acordo total entre todas as partes e já está tudo assinado. Infelizmente estas medidas não são normais, nem ninguém gosta, mas elas precisam de acontecer», disse.

Ainda assim, o líder maritimista não descarta avançar com um lay-off nas restantes formações do clube: «Estamos a aguardar pelos comunicados oficiais sobre o que irá acontecer nessas competições. Por isso, todos os cenários são possíveis, seja a redução salarial ou o lay-off.»

Sobre o regresso da Liga no final de maio, Carlos Pereira defende que ainda não estão reunidas as condições para tal acontecer.

"Só quando atingirmos o 'planalto', como a Sra. Ministra diz e iniciarmos a parte descendente da curva é que vamos poder realmente efetivar um cenário. Neste momento, a saúde pública está muito mais em causa que o desporto. Dou preferência à vida do que a qualquer jogo de futebol. Portanto, acho que não devíamos arriscar nada, até porque não sabemos quanto tempo vai durar esta quarentena.»