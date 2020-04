O Benfica revelou a lista de material que vai doar ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), e que espera receber «muito em breve» em Portugal.

Recorde-se que as águias decidiram contribuir com um milhão de euros de material médico para o combate à covid-19. Para além disso, também o plantel decidiu juntar-se para a compra de mais material.

Contas feitas, o donativo benfiquista permitiu adquirir um milhão de máscaras cirúrgicas – três camadas – descartáveis, um milhão e 800 mil pares de luvas descartáveis, 173 .00 máscaras de proteção FFP, 9.005 máscaras de proteção FFP2, 2.620 óculos de proteção, 2.620 fatos de proteção, 778 termómetros infravermelhos e 6 ventiladores, segundo explicam as águias.



De acordo com o último balanço das autoridades de saúde, Portugal tem 13.141 infetados com Covid-19, sendo que 380 morreram.