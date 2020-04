Sem clube desde que deixou Alvalade, Viviano relembrou as experiências no estrangeiro, incluindo a passagem pelo Sporting.



«Na vida tudo te ensina alguma coisa. Foi muito bom estar no Arsenal, numa grande competição. Vinha de dez temporadas como titular e pela primeira vez fui suplente. Depois tudo correu mal no Sporting. Tinham contratado o Mihajlovic, mas dez dias depois já o tinham despedido. Depois disso foram mal-entendidos atrás de mal-entendidos», referiu, em declarações ao portal Violanews.



O internacional italiano abordou ainda a situação difícil que se vive em Itália devido à pandemia de Covid-19.



«A emergência que estamos a viver é muito séria, somos uns privilegiados por estarmos em casa. Não saio de casa há 40 dias, mas a situação assim obriga», referiu.