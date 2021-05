FIGURA: Galeno (Sp. Braga)

Se Lourency foi uma seta apontada à baliza bracarense, do outro lado foi Galeno a ter esse papel. Fez a assistência para o golo do Sp. Braga e ainda esteve perto do golo mais três vezes. Numa delas, foi Denis com uma excelente defesa a evitar o golo.

MOMENTO DO JOGO: Perdida de Sporar

Depois de desperdiçar várias ocasiões de golo no primeiro tempo, o Sp. Braga pouco produziu na segunda metade. Ainda assim, dispôs de uma oportunidade de ouro para se colocar na frente do marcador, no entanto, de baliza aberta, Sporar atirou ao lado.

OUTROS DESTAQUES

Denis (Gil Vicente): Defendeu (quase) tudo o que havia para defender, segurando o empate e um ponto precioso para os galos. Na retina fica a fantástica defesa, já no segundo tempo, a remate de Galeno.

Lourency (Gil Vicente): Foi o principal agitador do jogo barcelense. Raramente perdeu um lance no um para um, levando a equipa para a frente, e ainda esteve irrepreensível a defender. Lourency ficou perto do golo, já no final da partida, e ainda assistiu Fujimoto, que falhou de baliza aberta.