O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo de inquérito «com base em notícias na comunicação social». O Maisfutebol confirmou que o processo está relacionado com a reportagem do jornal Público sobre alegados negócios à margem da lei entre o Benfica e o Desportivo das Aves.

«O processo foi enviado, hoje, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, mantendo-se em segredo até ao fim do inquérito», informa o Conselho de Disciplina.



«É tudo legal. Não há ninguém que possa dizer o contrário. O FC Porto faz, o Sporting faz, o Real Madrid faz, o Barcelona faz. É tudo um pouco mais profundo, e quando mete negócios de saias é complicado. Pensavam que iam encontrar aqui um bicho esquisito, mas não, é claro. Tudo o que é do Benfica é legal», garantiu, na segunda-feira, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.