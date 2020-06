FIGURA: Toni Martinez (Famalicão)

Aos pontas de lança pedem-se golos, é certo. Toni Martinez não marcou, porém esteve nos dois primeiros golos famalicenses. Primeiro ganhou o penálti que valeu o primeiro golo. Depois, em nova incursão pelo flanco esquerdo, ofereceu o segundo tento do encontro. O avançado espanhol não fez o gosto ao pé, mas mostrou ser fundamental na estratégia de João Pedro Sousa.

MOMENTO DO JOGO: Penálti desbloqueou

Os famalicenses entraram confiantes, a dominar e melhor ficaram quando Edwin Vente teve uma entrada a destempo e carregou em falta, na área, Toni Martinez. Fábio Martins não vacilou e deu mais tranquilidade e confiança à sua equipa, obrigando os gilistas a assumirem as despesas da partida.

OUTROS DESTAQUES

Lourency (Gil Vicente): Foi dos poucos que mostrou qualidade para ultrapassar a barreira defensiva dos famalicenses. Depois de ter falhado o jogo de Portimão por castigo, Lourency exibiu-se em bom plano e foi o principal municiador do ataque barcelense. Ainda assim, nem sempre foi bem-sucedido nas suas ações.

Hugo Vieira (Gil Vicente): Primeiro golo no regresso a Barcelos. Hugo Vieira entrou no decorrer do segundo tempo e mostrou que continua com faro de golo. No meio dos centrais famalicenses, conseguiu cabecear para o fundo das redes e relançar a esperança gilista.

Fábio Martins (Famalicão): Segundo jogo seguido a fazer o gosto ao pé. Fábio Martins mostrou que a quarentena foi produtiva e depois de abrir o marcador frente ao FC Porto, voltou a fazer o mesmo frente ao Gil Vicente. A jogar mais no centro do que o habitual, posição que se tem adaptado bem, teve nos pés o segundo golo, contudo Denis opôs-se com qualidade.

Diogo Gonçalves (Famalicão): Não esteve tanto em jogo como habitualmente, contudo sempre que o esférico chega aos seus pés lançou o pânico na defesa gilista e Henrique Gomes nunca o conseguiu parar. À boa exibição, juntou o golo que deu ainda mais tranquilidade ao Famalicão.