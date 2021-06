João Pedro, lateral direito e capitão do Vizela, vai terminar a carreira de jogador para assumir as funções de «team manager» do clube na Liga.

Natural de Vizela e formado no clube, João Pedro jogou pelos vizelenses em vários escalões da formação. Na época 2008/09 subiu à equipa principal, que representou durante as últimas 13 temporadas. Disputou 10 jogos nesta época, cedendo normalmente o lugar na ala direita da defesa ao marfinense Koffi Kouao.

Aos 31 anos, João Pedro vai continuar perto dos relvados, pertencendo agora à equipa de gestão desportiva do Vizela, depois do convite enviado pela SAD.

Em publicação nas redes sociais do clube, João Pedro assume que «chegou a hora de conquistar novos sonhos» na nova função.

O Vizela terminou a Liga II em segundo lugar e, depois de 36 anos, vai estar no maior escalão do futebol nacional na próxima temporada.