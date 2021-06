O Moreirense acabou no oitavo lugar da Liga, em igualdade pontual com o Vitória de Guimarães, mas Vasco Seabra não foi reconduzido no cargo de treinador para a época 2021/22. João Henriques, que curiosamente não acabou a época em Guimarães, é o sucessor.



Sem clube para a nova campanha, Vasco Seabra aproveitou esta quarta-feira para se despedir publicamente do grupo que treinou em Moreira de Cónegos. «Fomos campeões, à nossa maneira.»

Só com trabalho de campeões foi possível que associassem na mesma frase Moreirense e Europa, que se valorizassem as individualidades e o coletivo», escreveu o treinador de 37 anos.

Vasco Seabra estreou-se na I Liga pelo Paços de Ferreira, passando depois pelos sub23 do Estoril, pelo Mafra, pelo Boavista e pelo Moreirense.