O Benfica evitou que o FC Porto se sagrasse, de imediato, campeão nacional. No entanto, as águias voltaram a marcar passo no campeonato e ainda não asseguraram, matematicamente, a presença na 3.ª eliminatória da Liga dos Campeões.

Sem um domínio muito acentuado, os encarnados estiveram melhor em boa parte do encontro, no entanto foram perdendo intensidade à medida que o tempo ia passando. Aí, estiveram melhor os de Famalicão, que se deixaram ultrapassar pelo Rio Ave na corrida por um lugar europeu, ao refrescar a equipa e conseguir dar maior acutilância ao ataque. No final, a divisão de pontos acaba por se ajustar, castigando a falta de ambição e de alegria no jogo dos encarnados e premiando a crença da turma minhota.

Nelson Veríssimo utilizou a mesma receita com que tinha vencido o Boavista. Com os mesmo onze ingredientes, o técnico encarnado tentou cozinhar novo triunfo e impedir que dragões saíssem à rua para festejar o 29.º título da história. Cervi foi o primeiro a dar o mote ao entrar na área pela esquerda e a rematar para boa defesa de Rafael Defendi.

Contudo, do outro lado estava uma equipa que vai na carruagem da frente do comboio europeu e que, depois de ser ultrapassada pelo Rio Ave, que havia ganho na véspera, queria conquistar os três pontos para recuperar a 5.ª posição. Por isso, a resposta foi quase imediata e saiu dos pés de Pedro Gonçalves, que hoje surgiu na frente do ataque, ao lado do titular-surpresa do Famalicão: Rúben Del Campo, o suíço que fez hoje a estreia – discreta – no campeonato português.

As novidades no onze escolhido por João Pedro Sousa para este encontro não ficaram por aqui. O técnico famalicense trocou mais quatro em relação ao jogo em Tondela. Saíram Vaná, Ivo Pinto, Nehuen Perez, Diogo Gonçalves e Toni Martinez e entraram, para além do avançado suíço, Defendi, Roderick, Patrick William e Ruben Lameiras.

A primeira parte continuou equilibrada até aos 35 minutos, altura em que Cervi decidiu desequilibrar na esquerda e oferecer o golo a Seferovic. O suíço das águias rematou para estirada de Defendi, mas, na recarga, Pizzi apareceu a abrir o marcador – o médio já tinha deixado o aviso minutos antes. Desde o jogo em Portimão que o Benfica não entrava a ganhar e assim foi para o descanso.

Os encarnados recomeçaram melhor, embora sem criar perigo, e o técnico famalicense foi o primeiro a mexer, tirando o apagado Del Campo e lançado para o ataque Anderson. Logo depois, lançou Walterson e refrescou o lado direito da defesa com Ivo Pinto. Mas foram as águias a ficar perto do golo, uma vez mais. Cervi apareceu solto na área, mas viu um defesa contrário cortar in extremis.

Nelson Veríssimo também refrescou o ataque com a entrada de Carlos Vinícius. E, desta vez, foi o Famalicão a ficar perto do golo. Fábio Martins apareceu em velocidade a rematar ao poste da baliza à guarda de Vlachodimos. Continuaram as substituições nas duas equipas e acabaram por surtir efeito do lado famalicense.

Numa fantástica jogada coletiva dos famalicenses, o esférico rodou de pé para pé até chegar a Fábio Martins que, perto da linha de fundo, cruzou atrasado para o remate certeiro de Guga, que tinha acabado de entrar. Estava feito o empate, pouco depois de Walterson ter ameaçado e de ter ficado a milímetros da igualdade.

Até ao final, as duas equipas, mais com o coração do que com a cabeça, tentaram desfazer a divisão de ponto, mas já não havia tempo.