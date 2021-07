A Liga anunciou que os campeonatos profissionais da época 2021/22 vão arrancar com público nas bancadas.



Em conjunto com o Governo e com a Direção-Geral da Saúde, o organismo que tutela as competições profissionais, os jogos da I e II Ligas vão arrancar com «a possibilidade de 33 por cento de lotação dos recintos, devendo os titulares de ingresso apresentar Certificado Digital Covid-19, um teste negativo nas 48 horas anteriores ou verificação de cura até 180».



No entanto, a Liga frisa que estas medidas serão reaavaliadas ao longo da época em função da evolução epidemiológica do país, do processo de vacinação e consequente alcance de imunidade de grupo.





O comunicado da Liga na íntegra:



No seguimento das reuniões levadas a cabo nas últimas semanas com o Governo e a DGS foi hoje definida a norma que será aplicada ao regresso do público aos Estádios.

Depois de uma luta Direção da Liga e das Sociedades Desportivas é com enorme satisfação que vemos concretizada a reivindicação da Liga Portugal e das suas associadas de ter os adeptos de regresso aos estádios.

A Direção Geral de Saúde irá, brevemente, publicar todas as regras e condições de acesso do público aos estádios, acordadas hoje com a Liga Portugal, destacando-se desde já que as competições profissionais arrancarão com a possibilidade de 33% de lotação dos recintos, devendo os titulares de ingresso apresentar Certificado Digital Covid-19 que comprove vacinação completa, teste negativo nas 48 horas anteriores ou verificação de cura até 180. Todas as infraestruturas desportivas deverão cumprir o plano de contingência já definido para a época 2020-21 para cada um dos estádios das competições profissionais.

Ficou também acordado que os limites de lotação e condições de acesso serão reavaliados ao longo da época, em função da evolução epidemiológica do País e da progressão do processo de vacinação e consequente alcance da imunidade de grupo.

A Liga Portugal e todas as Sociedades Desportivas reforçam o seu apelo a toda população, e em especial neste momento ao segmento mais jovem, para que participem no processo de vacinação em curso na certeza que este será determinante para permitir o regresso à tão ambicionada normalidade.