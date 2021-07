O Sporting confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Rúben Vinagre, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O lateral-esquerdo chega a Alvalade cedido pelo Wolverhampton, sendo que os leões ficam com opção de comprarem o passe do jogador por 10 milhões de euros.



«Estou de regresso a uma casa onde fui muito feliz e espero voltar a sê-lo. Os tempos que passei aqui, na formação, foram muito bons. Lembro-me bem da alegria, estava sempre muito motivado para chegar à equipa principal. Chegar aqui, após ter saído ainda jovem, deixa-me muito orgulhoso», referiu, aos meios do clube.



Formado nos campeões nacionais, o defesa rumou ao Mónaco ainda em idade júnior. Agora Vinagre vai reencontrar antigos colegas da formação leonina.



«É muito bom reencontrá-los, são pessoas com quem sempre me dei muito bem e estou feliz por poder voltar a trabalhar com eles. Joguei com o Daniel Bragança e com o Luís Maximiano nos escalões de formação. Também conheço o Pote há muito tempo, de Inglaterra, e somos amigos. Vai ser bom voltar a viver experiências com eles. O primeiro dia está a ser excelente, nota-se que o grupo é muito unido, são todos muito alegres. Vai ser fácil adaptar-me», frisou.



Após ter concluído a formação no Principado, Vinagre foi cedido aos Wolves, clube que o acabou por contratar em definitivo em 2018/19. O futebolista de 22 anos fixou-se no plantel do emblema inglês durante duas épocas e disputou um total de 53 jogos. No último ano, Vinagre jogou metade da época no Olympiakos e a outra metade no Famalicão sempre por empréstimo dos «lobos».



Vinagre, que já esteve às ordens de Amorim no treino desta sexta-feira, é o segundo reforço confirmado pelo Sporting para 2021/22 depois de Ricardo Esgaio.