A saída iminente de Diogo Leite para o Valência poderá escancarar a porta da equipa principal do FC Porto a Diogo Queirós.

O jovem central de 21 anos, campeão da UEFA Youth League em 2019, foi cedido na época passada aos belgas do Mouscron, pelos quais jogou com assiduidade (21 jogos, todos como titular), e volta ao Dragão com mais bagagem, depois de em 2018/19 ter feito 28 partidas pela equipa B dos azuis e brancos.

Tal como o Maisfutebol avançou no final da semana passada, Diogo Queirós, que não compete desde março, está nesta altura a readquirir ritmo na equipa B do FC Porto de forma a apresentar-se em bom nível no arranque dos trabalhos às ordens de Sérgio Conceição, previstos para a última semana de agosto.

Recorde-se que esta época o FC Porto teve quatro centrais: Pepe, Marcano, Mbemba e Diogo Leite. Este último foi o menos utilizado (18 jogos e 1.209 minutos), mas a transação iminente para o Valência abrirá uma vaga que poderá ser ocupada por Diogo Queirós.

Refira-se ainda que Iván Marcano, a recuperar de uma operação a um joelho, não é recuperável a tempo do arranque da próxima temporada.